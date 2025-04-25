Снимавшийся в Псковской области фильм «Пророк» стал лауреатом Пекинского кинофестиваля

10:03, 25 апреля 2025, ПАИ

Фильм Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина», съёмки которого проходили в Пушкинском заповеднике, стал лауреатом XV Пекинского международного кинофестиваля. Российская лента была представлена в секции «Фокус на будущее». Мюзикл также получил спецприз Valentino за «Креативный дизайн костюмов», сообщает «Вокруг ТВ».

В Китае фильм представлял его режиссёр Феликс Умаров, он же получил награду. В своей речи со сцены он особо отметил работу художников по костюмам: «На экране сложно воспроизвести историческую эпоху, а ещё сложнее найти параллель между временем Пушкина и нашим временем. Хочу поблагодарить наших потрясающих художников по костюмам за то, что сделали это возможным!»

В фестивале участвовали фильмы из США, Дании, Японии, Германии, Чехии, Франции, Канады, Кении, Ирана, КНР и других стран.

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» – картина о жизни русского поэта от лицейских лет до роковой дуэли в жанре мюзикла. Главные роли в фильме исполнили Юра Борисов (Александр Пушкин), Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Анна Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Илья Любимов (Василий Жуковский), Евгений Шварц (император Николай I), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф) и другие.

Съёмки картины проходили в Санкт-Петербурге и окрестностях, а также в музее-заповеднике «Михайловское» в Псковской области.