Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Скончался председатель Псковского профсоюза военнослужащих Николай Пономарёв

На 54-м году жизни скончался председатель Псковской областной организации Общероссийского профессионального союза военнослужащих Николай Пономарёв, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Николай Пономарёв – военный лётчик, офицер в звании майора, чей путь отмечен участием в контртеррористической операции на территории Чечни. Он был не только уважаемым профсоюзным лидером, но и настоящим профессионалом своего дела. «Его отличали глубокие знания, мудрость и умение находить общий язык с людьми. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Николая Александровича», – отметили в пресс-службе облсовпрофа.

Прощание с Николаем Пономарёвым состоится в субботу, 26 апреля, в 12:00 в церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Крестах (Ленинградское шоссе, 24в/1). Похороны пройдут на кладбище в Острове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 апреля 2025

Около 500 человек из 87 регионов России посетили специальные экскурсии в «Михайловском»
25 апреля 2025

Обвинительный приговор в отношении Александра Грацкого оставили без изменений
25 апреля 2025

Заморозки до -5 градусов ожидаются в Псковской области в ночь на 26 апреля
25 апреля 2025

Скончался председатель Псковского профсоюза военнослужащих Николай Пономарёв
25 апреля 2025

27 апреля Венера достигнет максимальной яркости в небе над Псковской областью
25 апреля 2025

Показы мультимедийного спектакля к 80-летию Победы начинаются в Псковском кремле
25 апреля 2025

Мощи патриарха Тихона привезут в Куньинский район
24 апреля 2025

Реверс-инжиниринг: псковские школьники осваивают высокие технологии

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...