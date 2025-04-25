Скончался председатель Псковского профсоюза военнослужащих Николай Пономарёв

10:05, 25 апреля 2025, ПАИ

На 54-м году жизни скончался председатель Псковской областной организации Общероссийского профессионального союза военнослужащих Николай Пономарёв, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Николай Пономарёв – военный лётчик, офицер в звании майора, чей путь отмечен участием в контртеррористической операции на территории Чечни. Он был не только уважаемым профсоюзным лидером, но и настоящим профессионалом своего дела. «Его отличали глубокие знания, мудрость и умение находить общий язык с людьми. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Николая Александровича», – отметили в пресс-службе облсовпрофа.

Прощание с Николаем Пономарёвым состоится в субботу, 26 апреля, в 12:00 в церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Крестах (Ленинградское шоссе, 24в/1). Похороны пройдут на кладбище в Острове.