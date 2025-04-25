Любительницу жвачек задержали росгвардейцы в Пскове

10:35, 25 апреля 2025, ПАИ

Подозреваемую в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

24 апреля около 20:00 росгвардейцы получили сообщение, что в гипермаркете на улице Труда сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 43-летнюю женщину, которая похитила из торгового зала жевательные резинки.

По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.