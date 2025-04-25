Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Любительницу жвачек задержали росгвардейцы в Пскове

Подозреваемую в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

24 апреля около 20:00 росгвардейцы получили сообщение, что в гипермаркете на улице Труда сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 43-летнюю женщину, которая похитила из торгового зала жевательные резинки.

По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 апреля 2025

Очередной факт вандализма произошёл в Великих Луках: неизвестная сломала лиственницу
25 апреля 2025

Около полутора миллионов рублей выманили мошенники у псковичей
25 апреля 2025

В отношении «чёрного копателя» из Невельского района возбуждено дело
24 апреля 2025

Житель Псковской области воткнул в голову собутыльника ножницы
24 апреля 2025

Житель Псковской области лишился пальца на производстве
24 апреля 2025

Из Псковской области в Донецк: наркотики в игрушках попыталась провезти через границу гражданка Украины
24 апреля 2025

Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Великих Луках
23 апреля 2025

Ребёнка сбили на пешеходном переходе в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...