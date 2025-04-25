Михаил Ведерников пригласил псковичей на показы мультимедийного спектакля к 80-летию Победы

11:56, 25 апреля 2025, ПАИ

С 25 апреля в Псковском кремле начнутся показы мультимедийного спектакля «80 лет Великой Победы», напомнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Жители и гости Пскова уже полюбили такой формат представлений. Каждый год мы проводим новые показы, рассказывая об истории нашего региона и страны, о героях и известных людях Псковской земли. В этом году спектакль будет посвящён 80-летию Великой Победы», – написал глава региона.

На крепостной стене Довмонтова города покажут историю о Знамени Победы – штурмовом флаге 150-й Идрицкой дивизии. По дороге на Берлин дивизия освободила более 120 населённых пунктов, а водружённое на крыше Рейхстага знамя стало символом Победы.

«Приглашаю всех на показы спектакля, чтобы прикоснуться к нашей великой истории и вспомнить героев Великой Отечественной войны. Показы будут проходить по 9 мая в 21:30 и 22:30. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте филармонии», – рассказал Михаил Ведерников.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и ПАО «Сбербанк».