Более 50 домов планируют обновить в Пскове

15:10, 25 апреля 2025, ПАИ

Обновление 54 многоквартирных домов с ремонтом 90 различных элементов запланировано в Пскове в рамках региональной программы капремонта на этот год, сообщили глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.



Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина



Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина



Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина



Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина



Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина



Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина



Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина













Вместе с куратором ассоциации «Псковский строительный комплекс» Антоном Морозом глава города лично посетил два таких объекта.

Жильцы дома № 16 на улице Звёздной получат отремонтированную крышу, выполненную современным методом наплавления рубероида. «Это обеспечит хорошую защиту от влаги и продлит срок эксплуатации дома», – отметил глава Пскова.

В доме № 32 на улице Металлистов ремонт охватывает не только крышу, но и фасад. Частично меняют стропила и укладывают новую обрешётку, удаляют старую штукатурку, восстанавливают целостность кирпичной кладки и готовят фасад к финальной отделке.

«Будем следить, чтобы все работы были выполнены строго по плану, с соблюдением норм и стандартов», – подчеркнул Борис Елкин.