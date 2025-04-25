Более 50 домов планируют обновить в Пскове
Обновление 54 многоквартирных домов с ремонтом 90 различных элементов запланировано в Пскове в рамках региональной программы капремонта на этот год, сообщили глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
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Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина
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Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина
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Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина
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Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина
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Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина
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Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина
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Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина
Вместе с куратором ассоциации «Псковский строительный комплекс» Антоном Морозом глава города лично посетил два таких объекта.
Жильцы дома № 16 на улице Звёздной получат отремонтированную крышу, выполненную современным методом наплавления рубероида. «Это обеспечит хорошую защиту от влаги и продлит срок эксплуатации дома», – отметил глава Пскова.
В доме № 32 на улице Металлистов ремонт охватывает не только крышу, но и фасад. Частично меняют стропила и укладывают новую обрешётку, удаляют старую штукатурку, восстанавливают целостность кирпичной кладки и готовят фасад к финальной отделке.
«Будем следить, чтобы все работы были выполнены строго по плану, с соблюдением норм и стандартов», – подчеркнул Борис Елкин.