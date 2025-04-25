Псковские медийщики вернулись с образовательного семинара «Шум»

17:00, 25 апреля 2025, ПАИ

Первый окружной образовательный семинар для медиаспециалистов от центра «Шум» прошёл в Санкт-Петербурге с 22 по 24 апреля. В нём участвовали более 100 представителей медиа из разных регионов Северо-Западного федерального округа, в том числе представители Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Псковскую область представляла делегация из четырех человек, в которую вошли сотрудники Центра молодёжи общественных инициатив, детского технопарка «Кваториум Псков», Псковского городского молодёжного центра и студент ПсковГУ.



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области













Программа семинара включала мастер-классы по работе с нейросетями, созданию вирусного контента и монетизации проектов. Участники изучали теоретические аспекты, проходили практические занятия с экспертами и слушали выступления лидеров отрасли. Особое внимание уделялось вопросам позиционирования, популяризации деятельности, сохранения информационной повестки и создания патриотического контента. Также обсуждались способы продвижения социальных проектов, визуальный контент, игровые методики и разработка медиастратегий.

Руководитель отдела по информационной работе и связям со СМИ детского технопарка «Кванториум Псков», участница Зоя Павлова сообщила, что на семинаре с ними работали спикеры с различным опытом в медиа, что было очень ценным. Она отметила, что участники могли взять лучшее, задать вопросы и получить советы. Также она рассказала, что обучение завершилось защитой проектов, и обратная связь от экспертов вдохновила их продолжать.

В этом году такие окружные семинары пройдут ещё в семи федеральных округах России.

Мероприятие организовано при поддержке Росмолодёжи в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного президентом России.