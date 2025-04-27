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Общество

День российского парламентаризма отмечают сегодня

День российского парламентаризма отмечается сегодня, 27 апреля. Этот праздник был установлен 27 июня 2012 года в результате внесения изменений в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» № 32-ФЗ, пишет calend.ru.

Новая памятная дата в России создана для того, чтобы привлечь внимание широкой общественности к деятельности Федерального Собрания и законодательных органов власти на уровне субъектов Российской Федерации, а также для популяризации этой работы.

27 апреля было выбрано для празднования, так как именно в этот день в 1906 году начала свою работу Государственная дума Российской империи, ставшая нижней палатой парламента, в то время как верхней палатой был Государственный совет.

Современный парламент России, Федеральное Собрание, также состоит из двух палат – Государственной Думы и Совета Федерации. Первые выборы в современный российский парламент состоялись 12 декабря 1993 года, в день всенародного голосования за Конституцию.

Первоначально планировалось отмечать праздник российского парламентаризма 18 марта, в день начала работы Верховного Совета России в 1990 году. Однако эта идея была изменена после комментариев историков о том, что российский парламентаризм имеет более глубокие корни.

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