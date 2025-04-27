Александр Котов поздравил псковичей с Днём российского парламентаризма

09:50, 27 апреля 2025, ПАИ

Депутатов всех уровней, сенаторов и жителей Псковской области с Днём российского парламентаризма от имени Псковского областного Собрания и от себя лично поздравил председатель регионального парламента Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

«Эффективная организация законотворческого процесса необходима как для стратегического развития государства, так и для повседневного благополучия каждого отдельно взятого гражданина», – подчеркнул Александр Котов.

По его словам, ключевая функция парламента как законодательного и представительного органа власти заключается в своевременном и эффективном реагировании на чаяния народа и вызовы времени. В современных условиях внешних угроз эта задача приобретает особую значимость, требуя от парламентариев повышенной ответственности за каждое принятое решение, отметил председатель регионального парламента.

«Взвешенный, последовательный подход, эффективное взаимодействие всех ветвей власти, отказ от популизма и политической конфронтации во имя консолидации общества сегодня жизненно необходимы для защиты суверенитета страны и национальных интересов России. С праздником! С Днём российского парламентаризма!» – заключил Александр Котов.