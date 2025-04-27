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Происшествия

Женщина в тёмном парике пропала в Великих Луках

69-летняя Светлана Тарасенко пропала в Великих Луках. Об этом сообщает поисковый отряд «След».

Фото: поисковый отряд «След»

Женщина покинула дом № 5, корпус 2 на улице Ботвина вечером 25 апреля или утром 26 апреля. Она переехала в Великие Луки из Риги.

На ней были красная куртка, синие джинсы и чёрные ботинки, а на голове – тёмный парик. С собой она взяла тележку от сумки, а саму сумку оставила дома. Женщина плохо ходит, имеет горб.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пенсионерки, просят позвонить в полицию или по номеру +7-911-376-76-76.

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