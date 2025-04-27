Более миллиона рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников

11:55, 27 апреля 2025, ПАИ

Более миллиона рублей лишились жители Пскова, Великих Лук и Псковского района из-за мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, в апреле некоторым гражданам звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками биржи, портала «Госуслуги» и других организаций. Они предлагали доверчивым собеседникам заработать деньги через интернет-платформы за счет инвестиций. Другим людям они сообщали, что некие злоумышленники якобы планируют незаконно оформить на них кредиты, и настоятельно советовали срочно перевести деньги на «безопасные счета» для предотвращения этих преступных действий. Также незнакомцы вводили в заблуждение некоторых пользователей при проведении операций купли-продажи товаров, включая сотовые телефоны.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.