Россиян предупредили о последствиях за сорванные цветы с клумб

15:58, 27 апреля 2025, ПАИ

Цветы на городской клумбе принадлежат городу или организации, финансировавшей озеленение. Срывая их, человек совершает правонарушение, объяснил агентству «Прайм» юрист Тимур Харди.

Если кто-то сорвал цветы и разбросал их или оставил на клумбе, это будет квалифицировано как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), заметил эксперта. В таком случае предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Если же цветы были сорваны и унесены с собой, это будет расцениваться как мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ). В этом случае штраф может составлять до пятикратной стоимости похищенного имущества или арест на срок до 15 суток.

Юрист отметил, что хотя ответственность наступает только с 16 лет, подросткам тоже могут грозить неприятности, такие как постановка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Он добавил, что с учетом того, что камеры видеонаблюдения установлены почти повсюду, шансы незаметно сорвать цветы и уйти очень малы. Поэтому, по его словам, детям следует объяснять, что срыв цветов с городской клумбы – это не самое лучшее развлечение.