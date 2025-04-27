Вячеслав Володин сообщил о законах, которые начнут действовать в мае

16:32, 27 апреля 2025, ПАИ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своём Telegram-канале список законов, которые начнут действовать в мае.

Парламентарий сообщил, что в мае начнёт действовать ряд норм противодействия мошенничеству, согласно которым кредитные организации будут обязаны разработать документы о мероприятиях, предотвращающих заключение договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента.

Ещё один закон повысит защиту персональных данных путём многократного увеличения штрафов за их утечку.

«Кратно вырастут штрафы за утечку личной информации граждан, а для компаний, допустивших такое нарушение повторно, они станут оборотными и составят до 3 % выручки. Введение серьёзной ответственности поможет решить эту проблему и, как следствие, эффективнее бороться и с кибермошенничеством», – подчеркнул Вячеслав Володин.

Помимо этого, повышается контроль за деятельностью иноагентов и тех, кто бежал из страны. В частности, расширяются критерии для признания иностранными агентами. Теперь к ним будут относиться также лица, которые содействуют иностранным государственным органам в действиях, направленных против безопасности России, и привлекают граждан к сбору информации в сфере военно-технической деятельности.

«Предатели, скрывшиеся за рубежом, не смогут уйти от правосудия: судебное разбирательство будут проводить без их участия по 20 уголовным статьям (закон вступил в силу 21 апреля). Этот комплекс мер направлен на защиту суверенитета нашей страны», – уточнил Вячеслав Володин.

Также вступит в силу закон, касающийся контроля за ввозимой растительной продукцией. Проверки будут осуществляться до отгрузки, а в некоторых случаях – на местах выращивания. Новый порядок не будет касаться участников Евразийского экономического союза.

Другая норма коснётся лимита денежных переводов с упрощённой идентификацией клиента – она вступит в силу 30 мая. При упрощённой идентификации без открытия банковского счёта физические лица смогут перевести максимум 100 тысяч рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте, что также касается электронных средств. Кроме того, максимальный остаток денег на неперсонифицированном электронном средстве платежа будет повышен с 60 до 100 тысяч рублей.

С 25 мая начнёт действовать правило о создании реестра должников по алиментам. Информация о нарушителях будет оставаться в открытом доступе до полного погашения долга.

Кроме того, статус ветерана боевых действий получат военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, а также бойцы добровольческих формирований, участвовавшие в отражении вооружённого вторжения на территорию России. Нововведение вступает в силу с 2 мая.