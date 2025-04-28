Рекордно короткая рабочая неделя началась в России

07:11, 28 апреля 2025, ПАИ

Рекордно короткая рабочая неделя началась в России. Как долго можно будет отдохнуть, рассказали ПАИ в государственной инспекции труда по Псковской области.

Начавшаяся рабочая неделя продлится всего три дня с 28 по 30 апреля. Причём среда, 30 апреля будет предпраздничным сокращённым днём перед 1 Мая.

Май также традиционно начнётся с праздников. Россиян ждут четырёхдневные выходные на День весны и труда – с 1 по 4 мая. Затем снова будет короткая рабочая неделя. Она продлится три дня с 5 по 7 мая.

За ней идут выходные на День Победы. Это четыре дня с 8 по 11 мая или с четверга по воскресенье. Удлинить выходные удалось за счёт переноса дней отдыха с субботы 4 января, на пятницу 2 мая и с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая.

Кроме того, четыре дня можно будет отдохнуть на День России. С 12 по 15 июня, с четверга по воскресенье. Четырёхдневный отдых стал возможен благодаря переносу выходного с субботы 8 марта на пятницу 13 июня.

Затем ожидаются трёхдневные выходные на День народного единства – со 2 по 4 ноября.