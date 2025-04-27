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Общество

Пасхальный концерт «Поем Воскресение Его» состоялся в Пскове

Пасхальный концерт «Поем Воскресение Его» прошёл в большом концертном зале Филармонии в Пскове вчера, 26 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: Лев Савинов

Митрополит Псковский и Порховский Матфей поприветствовал зрителей в начале концерта. Он поздравил всех с праздником Воскресения Христова.

Участниками концерта стали архиерейский хор Псково-Печерского монастыря, хор духовенства Псковской епархии, хор воскресной школы Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, псковский большой детский хор, хор воскресной школы при храме Покрова Пресвятой Богородицы Великолукской епархии, ансамбль «Надежда», детский эстрадный хор «Лайки лайк» при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре и псковский русский народный хор городского центра культуры.

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