Пасхальный концерт «Поем Воскресение Его» состоялся в Пскове

21:49, 27 апреля 2025, ПАИ

Пасхальный концерт «Поем Воскресение Его» прошёл в большом концертном зале Филармонии в Пскове вчера, 26 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Митрополит Псковский и Порховский Матфей поприветствовал зрителей в начале концерта. Он поздравил всех с праздником Воскресения Христова.

Участниками концерта стали архиерейский хор Псково-Печерского монастыря, хор духовенства Псковской епархии, хор воскресной школы Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, псковский большой детский хор, хор воскресной школы при храме Покрова Пресвятой Богородицы Великолукской епархии, ансамбль «Надежда», детский эстрадный хор «Лайки лайк» при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре и псковский русский народный хор городского центра культуры.