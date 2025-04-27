Псковичи стали лауреатами фестиваля «Российская школьная весна»

23:30, 27 апреля 2025, ПАИ

Активисты «Движения первых» из Псковской области стали лауреатами III Всероссийского проекта-фестиваля «Российская школьная весна» в Ставрополе, сообщили ПАИ в региональном отделении «Движения первых».

Псковичи Анна Шелгунова и Семён Коновалов стали лауреатами II степени в медианаправлении, Анастасия Колесникова – лауреатом III степени в танцевальном направлении, Полина Филиппова – лауреатом III степени в инструментальном направлении.

Мероприятие объединило свыше 1,5 тысячи школьников в возрасте 12–18 лет из более чем 80 регионов России, которые представили свои проекты и таланты в семи направлениях и двух специальных номинациях, уточнили в «Движении первых».