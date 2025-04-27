Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи стали лауреатами фестиваля «Российская школьная весна»

Активисты «Движения первых» из Псковской области стали лауреатами III Всероссийского проекта-фестиваля «Российская школьная весна» в Ставрополе, сообщили ПАИ в региональном отделении «Движения первых».

Фото из группы «Движение первых | Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

Псковичи Анна Шелгунова и Семён Коновалов стали лауреатами II степени в медианаправлении, Анастасия Колесникова – лауреатом III степени в танцевальном направлении, Полина Филиппова – лауреатом III степени в инструментальном направлении.

Мероприятие объединило свыше 1,5 тысячи школьников в возрасте 12–18 лет из более чем 80 регионов России, которые представили свои проекты и таланты в семи направлениях и двух специальных номинациях, уточнили в «Движении первых».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 апреля 2025

Псковской библиотеке имени Григорьева исполнилось 80 лет
27 апреля 2025

Псковичи стали лауреатами фестиваля «Российская школьная весна»
27 апреля 2025

Путин поздравил командиров с освобождением Курской области
27 апреля 2025

Куриные яйца и колбаса – что ещё подешевело в Псковской области
27 апреля 2025

Какие продовольственные товары кроме овощей подорожали в Псковской области, рассказали специалисты
27 апреля 2025

Пасхальный концерт «Поём Воскресение Его» состоялся в Пскове
27 апреля 2025

Куда собираются поступать псковские выпускники, рассказали их родители
27 апреля 2025

Всем по смартфону: в Псковской области гаджеты подешевели почти на 5%

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...