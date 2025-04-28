Приставы вынудили виновника ДТП в Пскове заплатить 268 тысяч рублей

10:08, 28 апреля 2025, ПАИ

Приставы заставили виновника ДТП в Пскове заплатить 268 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в УФССП России по Псковской области.

Водитель Hyundai Solaris стал виновником ДТП, в результате которого автомобиль Citroen получил серьёзные повреждения. Владелец пострадавшей машины обратился в суд, чтобы компенсировать ущерб. Суд удовлетворил иск пострадавшему и вынес решение о взыскании с виновника аварии 268 тысяч рублей компенсации морального вреда. Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов г. Пскова для принудительного взыскания.

Должник, уведомленный о возбуждении исполнительного производства, не торопился с выплатой долга. Предупреждение о применении мер принудительного исполнения не ускорили темпов исполнения финансовых обязательств перед взыскателем. Тогда судебный пристав-исполнитель арестовал банковские счета нарушителя и ограничил его в праве выезда за пределы РФ. После этого пскович явился к судебному приставу-исполнителю и погасил долг.