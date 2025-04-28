Как мошенники используют дропперов, поговорят на «Серебряном дожде»
Программа «Копилка» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 28 апреля в 12:30. Гостем ведущего Андрея Федорова станет эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.
Как мошенники ищут дропперов? Какие последствия могут быть у такого посредничества между пострадавшим и мошенником? Почему опасно становиться дроппером? На что нужно обращать внимание, чтобы случайно не стать дроппером?
Об этом и многом другом – в эфире программы «Копилка» 28 апреля в 12:30. Подкаст программы слушайте в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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