Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Радиоэлектронная отрасль вносит огромный вклад в дело общей победы – Людмила Зеркаль

Работники радиоэлектронной промышленности вносят огромный вклад в дело общей победы, выполняя государственный оборонный заказ, заявила председатель Псковской областной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Людмила Зеркаль. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Людмила Зеркаль поздравила псковичей с Днём труда и заметила, что первая декада мая богата на важные профсоюзные даты. «Первая из них - это Первомай, день, когда мы выходим с требованием по повышению зарплаты и по улучшению условий труда, день, когда мы объявляем о своей солидарности», - сказала она.

Также в 2025 году в России отпразднуют 120-летие со дня начала профсоюзного движения в стране. Кроме того, 7 мая отмечается День радио, что, по словам Людмилы Зеркаль, имеет для Псковской области особое значение, так как в регионе работают сразу несколько предприятий радиоэлектронной промышленности с большими профсоюзными организациями. Среди них она выделила Псковский завод радиодеталей, АТС и АДС, заводы в Острове и Невеле.

Но главное событие 2025 года – это празднование 80-летия Великой Победы, к которой приложили свои усилия и работники радиоэлектронной промышленности, подчеркнула глава отраслевого профсоюза.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 мая 2025

«Профсоюзная регата» стартовала на реке Великой
01 мая 2025

Радиоэлектронная отрасль вносит огромный вклад в дело общей победы – Людмила Зеркаль
01 мая 2025

Завершилась годовая программа обучения для наставников «Орлят России» в Псковской области
01 мая 2025

Автопробег в честь 1 Мая организовал Псковский облсовпроф
01 мая 2025

Этап экспертных собеседований стартовал для участников программы «Герои земли Псковской»
01 мая 2025

Борис Елкин поздравил псковичей с Днём Труда
01 мая 2025

Концерт в честь открытия «Динопарка» на «Волшебной горе» пройдёт в Пскове
01 мая 2025

Андрей Стегний: Празднование Первомая в этом году имеет особое значение

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...