Радиоэлектронная отрасль вносит огромный вклад в дело общей победы – Людмила Зеркаль

11:00, 01 мая 2025, ПАИ

Работники радиоэлектронной промышленности вносят огромный вклад в дело общей победы, выполняя государственный оборонный заказ, заявила председатель Псковской областной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Людмила Зеркаль. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Людмила Зеркаль поздравила псковичей с Днём труда и заметила, что первая декада мая богата на важные профсоюзные даты. «Первая из них - это Первомай, день, когда мы выходим с требованием по повышению зарплаты и по улучшению условий труда, день, когда мы объявляем о своей солидарности», - сказала она.

Также в 2025 году в России отпразднуют 120-летие со дня начала профсоюзного движения в стране. Кроме того, 7 мая отмечается День радио, что, по словам Людмилы Зеркаль, имеет для Псковской области особое значение, так как в регионе работают сразу несколько предприятий радиоэлектронной промышленности с большими профсоюзными организациями. Среди них она выделила Псковский завод радиодеталей, АТС и АДС, заводы в Острове и Невеле.

Но главное событие 2025 года – это празднование 80-летия Великой Победы, к которой приложили свои усилия и работники радиоэлектронной промышленности, подчеркнула глава отраслевого профсоюза.