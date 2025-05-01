Вдохновения пожелал псковичам 1 Мая профсоюз работников культуры
Вдохновения и радости пожелала псковичам в День труда председатель Псковской областной организации Российского профсоюза работников культуры Светлана Галактионова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
«Пусть перед вами открываются новые горизонты, а успехи сопровождают каждое ваше начинание, – обратилась к жителям области Светлана Галактионова. – Пусть любая работа всегда будет в удовольствие и по плечу, а отдых – головокружительным и запоминающимся».
Она также отметила важность труда и отдыха для жизни и развития каждого человека.
Напомним, что сегодня в России отмечается День труда и профсоюзы традиционно проводят первомайскую праздничную акцию. В 2025 году она проходит под девизом «Доблестный труд – гарантия победы».
Петербургские велосипедисты организовали велопробег по Псковской области в честь 80-летия Победы