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Общество

Вдохновения пожелал псковичам 1 Мая профсоюз работников культуры

Вдохновения и радости пожелала псковичам в День труда председатель Псковской областной организации Российского профсоюза работников культуры Светлана Галактионова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Пусть перед вами открываются новые горизонты, а успехи сопровождают каждое ваше начинание, – обратилась к жителям области Светлана Галактионова. – Пусть любая работа всегда будет в удовольствие и по плечу, а отдых – головокружительным и запоминающимся».

Она также отметила важность труда и отдыха для жизни и развития каждого человека.

Напомним, что сегодня в России отмечается День труда и профсоюзы традиционно проводят первомайскую праздничную акцию. В 2025 году она проходит под девизом «Доблестный труд – гарантия победы».

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