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Общество

Глава профсоюза работников связи поблагодарила псковичей за любовь к своему делу

За любовь к своему делу поблагодарила псковичей в День труда председатель областной организации профсоюза работников связи Ирина Иванова, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Связь важна всегда и всем. Приведу пример: когда не болеешь, не думаешь о медицине. А связь и общение нужны людям всегда. Почта, телефон интернет – всё это ежедневно обеспечивают нашу жизнь», - сказала Ирина Иванова.

Она поблагодарила работников за верность и любовь к работе, пожелала им мира, благополучия, стабильной производительности и высоких зарплат.

Напомним, что сегодня в России отмечается День труда, и профсоюзы традиционно проводят первомайскую праздничную акцию. В 2025 году она проходит под девизом «Доблестный труд - гарантия победы».

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