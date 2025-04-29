Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

1500 новых квартир и 140 домов построили в Псковском районе

1 500 новых квартир и 140 домов построили в Псковском районе в 2024 году, сообщила глава муниципалитета, выступая с отчётом о проделанной работе на сессии районного Собрания 29 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

«В 2024 году ввод в действие общей площади жилых домов составил почти 170 тысяч квадратных метров, это на 10,2 % больше, чем в 2023 году. Застройщики построили 1 500 квартир и 140 домов площадью более 15 тысяч квадратных метров», – уточнила Наталья Фёдорова.

Строительство новых многоэтажных жилых домов производится согласно утверждённой схеме застройки территорий района. Большинство многоквартирных жилых домов строятся в деревне Борисовичи, кроме того, построен жилой дом в деревне Родина, три жилых дома в деревне Портянниково и два жилых дома в деревне Хотицы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 апреля 2025

Останки участника Великой Отечественной войны перезахоронили в Пскове
29 апреля 2025

Жителя Псковской области осудили за незаконный вылов рыбы почти на полмиллиона рублей
29 апреля 2025

Антитеррористические учения пройдут в школах и колледжах Псковской области
29 апреля 2025

В Псковском гидрометцентре рассказали о погоде на майские праздники
29 апреля 2025

Штабы #Мывместе в Псковской области продолжают сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО
29 апреля 2025

Потепление в Псковской области прогнозируется к 2 мая
29 апреля 2025

Школьные учителя будут проводить не больше 5-6 уроков в день
29 апреля 2025

Метеорный поток эта-Аквариды достигнет пика активности 6 мая

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...