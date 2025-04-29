1500 новых квартир и 140 домов построили в Псковском районе

12:30, 29 апреля 2025, ПАИ

1 500 новых квартир и 140 домов построили в Псковском районе в 2024 году, сообщила глава муниципалитета, выступая с отчётом о проделанной работе на сессии районного Собрания 29 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

«В 2024 году ввод в действие общей площади жилых домов составил почти 170 тысяч квадратных метров, это на 10,2 % больше, чем в 2023 году. Застройщики построили 1 500 квартир и 140 домов площадью более 15 тысяч квадратных метров», – уточнила Наталья Фёдорова.

Строительство новых многоэтажных жилых домов производится согласно утверждённой схеме застройки территорий района. Большинство многоквартирных жилых домов строятся в деревне Борисовичи, кроме того, построен жилой дом в деревне Родина, три жилых дома в деревне Портянниково и два жилых дома в деревне Хотицы.