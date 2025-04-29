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Общество

Останки участника Великой Отечественной войны перезахоронили в Пскове

Останки погибшего в Великой Отечественной войне Ивана Максимова перезахоронили на Мироносицком кладбище Пскова сегодня, 29 апреля, передаёт корреспондент ПАИ

Фото: ПАИ

Поисковая организация «Доблесть» обнаружила останки Ивана Максимова – политрука 65-го стрелкового полка Ленинградского фронта, пропавшего без вести с декабря 1941 года в боях с немецко-фашистскими захватчиками, – в Тосненском районе Ленинградской области 14 мая 2024 года.

Его супруга Ольга Максимова и единственная дочь Людмила Алексеева (Максимова) захоронены на Мироносицком кладбище Пскова. Иван Максимов теперь похоронен рядом с ними.

«Иван Максимович воевал честно, храбро, себя не жалел. В первоначальный период войны, мы все с вами знаем, какие жестокие были бои, когда враг пытался захватить Ленинград. Сегодня наши доблестные поисковики нашли останки героя», – сказал заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьёв.

Иван Максимов – уроженец деревни Митрони Новоржевского района Калининской области, сражался за Родину и числился пропавшим без вести более 80 лет.

На церемонии перезахоронения присутствовала внучка бойца Ольга Васильева, а также представители поисковой организации, доставившие останки героя.

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