Стал известен график выплаты жителям Псковской области детских пособий и пенсий в мае

11:57, 29 апреля 2025, ПАИ

Как жителям Псковской области будут выплачивать детские пособия и пенсии в мае, рассказали ПАИ в региональном отделении Социального фонда России.



Фото: отделение СФР по Псковской области



Фото: отделение СФР по Псковской области



Фото: отделение СФР по Псковской области



Фото: отделение СФР по Псковской области



Фото: отделение СФР по Псковской области



Фото: отделение СФР по Псковской области



Фото: отделение СФР по Псковской области













Отделение СФР перечислит детские пособия за апрель на карты и банковские счета получателей в мае. Часть пособий, которые поступают на карты в единый день – третьего числа этого месяца за предыдущий, выплатят досрочно.

29 апреля (за апрель) получателям детских пособий поступят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячная выплата на первенца до трёх лет, рождённого до 1 января 2023 года, и ежемесячная выплата на ребёнка военнослужащих по линии СФР, а также пособие по уходу за ребёнком до полутора лет безработным.

5 мая родителям перечислят ежемесячную выплату из маткапитала на детей до трёх лет.

Кроме того, 6 мая на счета пенсионеров поступят пенсии за 9-е и 11-е число. Досрочно выплатят все виды пенсий: страховые, социальные, накопительные, пенсии по старости, инвалидности и так далее. Приходящие с пенсией прочие выплаты также перечислят досрочно. Средства придут автоматически. Псковичи получат пенсии 22 мая по графику.

7 мая работающие родители получат пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. В этот же день выплаты зачислят на карту «Мир», а на следующий рабочий день – на расчётный банковский счёт.

Отметим, что пенсии и пособия могут зачисляться на счёт в течение всего дня, а доставку соцвыплат через «Почту России» в праздничные дни произведут с 3-го по 25-е число в соответствии с графиком работы конкретного подразделения почты.

Оставшиеся вопросы можно задать специалистам отделения СФР по Псковской области бесплатно по телефону 8-800-100-00-01 или в социальных сетях организации.