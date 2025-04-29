Опубликованы бланки акции «Губернаторский дневник» для школьников Пскова

14:50, 29 апреля 2025, ПАИ

С 29 апреля можно скачать бланк для пятёрок школьников Пскова за год. Скачать бланк для оценок в 12-й акции «Губернаторский дневник» для псковичей-отличников можно в официальной группе «Губернаторского дневника» в социальной сети «ВКонтакте», а также соцсетях медиахолдинга.

Принимать заявки мы будем до 12 мая включительно, все бланки принимаются только в электронном виде. Так же как и в прошлом году, в акции не могут принимать участие школьники – победители прошлых лет. Лидеров мы выбираем в трёх возрастных группах: 2–4-е, 5–7-е и 8–11-е классы. В каждой группе будет один победитель или несколько, если количество пятёрок совпадёт.

Чтобы стать участником проекта, скачайте бланк дневника, распечатайте, вместе с учителем заполните все графы, внесите количество только отличных оценок по каждому предмету, подпишите у директора и заверьте печатью школы. Затем отсканируйте или сфотографируйте и прикрепите фото к заявке по ссылке: vk.com/gubdnevnik. Все ссылки вы найдёте в группе дневника, а также в соцсетях медиахолдинга.

Отметим, в бланк заносятся только пятёрки из электронного классного журнала за весь год, в графе «Итого» указывается только итоговое количество пятёрок. Оценки за поведение, домашние работы в тетрадях и прочие достижения не учитываются, их включать в общее количество оценок не надо.

Победители акции по традиции встретятся с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым за чашкой чая, побывают на экскурсии в правительстве, также их ждёт интерактивная программа.