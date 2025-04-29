Псковские работодатели могут сделать вклад в подготовку будущих специалистов

17:14, 29 апреля 2025, ПАИ

Псковские работодатели могут принять участие в масштабном всероссийском опросе и сделать вклад в подготовку будущих специалистов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Опрос направлен на решение острых вопросов дисбаланса на рынке труда и подготовки востребованных специалистов. Его проводят в рамках национального проекта «Кадры».

Для участия следует заполнить опросные формы, внести сведения об организации и указать профессионально-квалификационный состав сотрудников, а также отразить перспективную потребность организации в кадрах на 2026–2032 годы и ответить на вопросы о сотрудничестве с образовательными организациями.

Мероприятие уже насчитывает свыше 400 работодателей Псковской области. Его результаты помогут определить, сколько и каких специалистов нужно для обеспечения запросов работодателей, национальных целей развития и проектов технологического лидерства. Кроме того, по прогнозу запланируют программы и учебные места в колледжах и вузах.

Подробности можно узнать по телефонам: (8 8112) 29-05-41, 8-999-244-53-29, (8 8112) 29-05-37.