День пожарной охраны празднуют в России

07:36, 30 апреля 2025, ПАИ

День пожарной охраны празднуют в России сегодня, 30 апреля. Об этом сообщает портал calend.ru.

Праздник был учреждён указом президента РФ от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной охраны». Этот день призван отметить исторические традиции и заслуги пожарной охраны, её вклад в обеспечение пожарной безопасности страны.

В современную государственную противопожарную службу входит федеральная противопожарная служба и противопожарная служба субъектов РФ. Эта структура направлена на оперативную борьбу с огнём и предотвращение ЧП.

В этот день чествуют лучших сотрудников пожарной охраны, а в пожарных гарнизонах проходят открытые мероприятие и выставки. И, конечно, сегодня вспоминают тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей.