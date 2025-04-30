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Общество

День пожарной охраны празднуют в России

День пожарной охраны празднуют в России сегодня, 30 апреля. Об этом сообщает портал calend.ru.

Фото: ПАИ

Праздник был учреждён указом президента РФ от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной охраны». Этот день призван отметить исторические традиции и заслуги пожарной охраны, её вклад в обеспечение пожарной безопасности страны.

В современную государственную противопожарную службу входит федеральная противопожарная служба и противопожарная служба субъектов РФ. Эта структура направлена на оперативную борьбу с огнём и предотвращение ЧП.

В этот день чествуют лучших сотрудников пожарной охраны, а в пожарных гарнизонах проходят открытые мероприятие и выставки. И, конечно, сегодня вспоминают тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей.

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