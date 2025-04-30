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Общество

Комиссар поискового отряда «Застава» станет гостем программы «Среда обитания»

Комиссар поискового отряда «Застава» Михаил Корнеев станет гостем программы «Среда обитания» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 30 апреля, в 14:00.

Изображение: ПАИ

Сколько человек насчитывает поисковое движение в Псковской области, растёт ли его численность и какие люди чаще всего приходят в отряды? С какими регионами у псковских поисковиков наиболее прочные связи? Какие специальные знания нужны для участия в поисках и насколько активно в этой сфере применяются новые технические возможности? Как тесно в Псковской области поисковое движение связано с научным, музейным, археологическим, архивным сообществом? Что уже удалось найти поисковикам в этом сезоне и какие у них планы на этот год?

Об этом и многом другом – в эфире «Среды обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 67-28-83.

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