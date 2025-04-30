Знамя Победы из зоны СВО передали музею в Идрице

14:04, 30 апреля 2025, ПАИ

Знамя Победы из зоны СВО передали для музейного хранения в посёлок Идрица в Себежском районе, сообщили ПАИ в районной газете «Призыв».

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«Если я останусь жив, я верну этот флаг на родину, в Идрицу», – пообещал Вадим Аржинт, отправляясь на СВО. Ему удалось выполнить своё обещание сегодня, 30 апреля, в День Знамени Победы на братском захоронении, где в том числе установлены мемориальные плиты погибшим на СВО.

Вадим Аржинт рассказал, что знамя было постоянно при нём, «прошло все сражения». «Этот флаг был поднят над одной из улиц освобождённого Волчанска. На нём есть подписи моих боевых товарищей, часть из них погибли. Парни героически бились, очень отважные ребята. Теперь я хочу передать это знамя в музей», – отметил Вадим Аржинт.

Ветеран военной службы, краевед Владимир Спиридонов добавил, что Знамя Победы «вышло из музейного хранилища и сейчас воюет с ребятами на фронтах СВО». «Наши ребята вписали себя в историю вместе со Знаменем Победы, – сказал он. – Этот флаг будет размещён в историческом зале будущего музея Знамени Победы».