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Общество

Псковские профсоюзы наградили участников конкурса видеороликов на тему охраны труда

Участников конкурса видеороликов в рамках Недели охраны труда наградили на VII пленуме Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

  • Псковские профсоюзы наградили участников конкурса видеороликов на тему охраны труда
    Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
  • Псковские профсоюзы наградили участников конкурса видеороликов на тему охраны труда
    Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
  • Псковские профсоюзы наградили участников конкурса видеороликов на тему охраны труда
    Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В ходе конкурса участники выполняли творческую работу с применением видеомонтажных навыков, отражающую важность соблюдения техники безопасности на рабочем месте.

«Профсоюз всегда был и будет обеспокоен безопасностью рабочего человека на производстве. Мы реализуем множество программ повышения квалификации в этом вопросе, ведь безопасность человека – это одна из наших приоритетных задач», – обозначил важность поднятой в роликах тематики председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Призёров и участников наградили сертификатами от Another World – VR арена в Пскове и памятными дипломами.

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