Псковские профсоюзы наградили участников конкурса видеороликов на тему охраны труда

14:52, 30 апреля 2025, ПАИ

Участников конкурса видеороликов в рамках Недели охраны труда наградили на VII пленуме Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа





В ходе конкурса участники выполняли творческую работу с применением видеомонтажных навыков, отражающую важность соблюдения техники безопасности на рабочем месте.

«Профсоюз всегда был и будет обеспокоен безопасностью рабочего человека на производстве. Мы реализуем множество программ повышения квалификации в этом вопросе, ведь безопасность человека – это одна из наших приоритетных задач», – обозначил важность поднятой в роликах тематики председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Призёров и участников наградили сертификатами от Another World – VR арена в Пскове и памятными дипломами.