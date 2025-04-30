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Общество

Комитет по финансам Псковской области и облсовпроф заключили соглашение о сотрудничестве

Комитет по финансам Псковской области и областной совет профсоюзов будут взаимодействовать в сфере повышения финансовой грамотности населения региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе профсоюзной организации.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Стороны заключили соглашение о взаимодействии по вопросам реализации региональной программы Псковской области «Повышение уровня финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения Псковской области на период до 2030 года» и программы долгосрочных сбережений.

В ходе рабочей встречи председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и заместитель председателя регионального комитета по финансам Елена Яковлева наметили календарный план проведения совместных мероприятий с привлечением членов общественного совета при комитете по финансам Псковской области. Первое мероприятие пройдёт в мае на базе Псковского облсовпрофа.

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