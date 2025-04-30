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В Тайловской башне ​Псково-Печерского монастыря завершаются ремонтно-реставрационные работы

В Псково-Печерском монастыре завершаются ремонтно-реставрационные работы в Тайловской башне, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Специалисты выполнили вычинку и реставрацию каменной кладки стен, заменили стропильную систему кровли и сделали локальное протезирование. Башня оснащена всеми необходимыми инженерным сетями. Для того чтобы предотвратить проникновение влаги внутрь башен, выполнены усиление фундаментов, гидроизоляция, глиняный замок.

Помимо стандартного для всех башен вида реставрации, ведутся работы по устройству санитарной зоны. Строители восстановили три яруса башни. Между ярусами установлены перекрытия. Настелен пол, выполнена отделка стен. Заменены оконные и дверные заполнения.

После завершения всех работ по ремонту кровли планируется установка кованого прапора, который отреставрирован в псковских мастерских.

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