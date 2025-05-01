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Общество

Завершилась годовая программа обучения для наставников «Орлят России» в Псковской области

Годовая программа обучения для наставников «Орлят России» в Псковской области завершилась образовательным интенсивом, который прошёл в Пскове на базе регионального центра «Вега» с 28 по 30 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области Юлия Колбасова.

  • Завершилась годовая программа обучения для наставников «Орлят России» в Псковской области
    Фото: «Навигаторы детства» Псковской области
  • Завершилась годовая программа обучения для наставников «Орлят России» в Псковской области
    Фото: «Навигаторы детства» Псковской области
  • Завершилась годовая программа обучения для наставников «Орлят России» в Псковской области
    Фото: «Навигаторы детства» Псковской области
  • Завершилась годовая программа обучения для наставников «Орлят России» в Псковской области
    Фото: «Навигаторы детства» Псковской области
  • Завершилась годовая программа обучения для наставников «Орлят России» в Псковской области
    Фото: «Навигаторы детства» Псковской области
  • Завершилась годовая программа обучения для наставников «Орлят России» в Псковской области
    Фото: «Навигаторы детства» Псковской области
  • Завершилась годовая программа обучения для наставников «Орлят России» в Псковской области
    Фото: «Навигаторы детства» Псковской области
  • Завершилась годовая программа обучения для наставников «Орлят России» в Псковской области
    Фото: «Навигаторы детства» Псковской области
  • Завершилась годовая программа обучения для наставников «Орлят России» в Псковской области
    Фото: «Навигаторы детства» Псковской области

В заключительным мероприятии программы приняли участие более 40 наставников. На открытии интенсива региональный координатор проекта «Навигаторы детства» Юлия Колбасова и консультант комитета по образованию Псковской области Алёна Степанова обратились к участникам с приветственным словом. Они призвали наставников не останавливаться на достигнутом, стремиться к новым знаниям и открытиям, а также применять полученные навыки на практике.

В ходе интенсива с наставниками работали: методист Всероссийского детского центра «Орлёнок» Анна Четкарева, советники директоров по воспитанию, учителя начальных классов региона, прошедшие курсы повышения квалификации в «Орлёнке», а также приглашённые эксперты. Участники изучили возрастные особенности младших школьников, узнали, как организовать отрядный уголок, опробовали методы активного взаимодействия с детьми, попробовали себя в театральном искусстве, научились оказывать первую помощь и поставили танец.

Ключевым событием стало участие наставников в итоговом совещании, посвящённом подведению итогов реализации программы «Орлята России» за 2024–2025 учебные годы в Псковской области, где они представили доклады о своей работе в школах.

Советник директора школы №13 города Великие Луки Ирина Кротова отметила, что интенсив подарил ценный опыт в наставнической деятельности, возможность обменяться идеями, пройти практику по трекам программы и найти новых друзей среди наставников из других районов области. Она добавила, что такие мероприятия важны для подрастающего поколения, так как сочетают обучение с увлекательным досугом, и выразила пожелание, чтобы они проводились чаще.

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