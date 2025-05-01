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Общество

Полицейские проверили автомобили с иностранными номерами в Псковской области

Полицейские Псковской области провели оперативно-профилактические мероприятия по контролю за соблюдением правил водителями, управляющими транспортными средствами, зарегистрированными в иностранных государствах. Мероприятия проводились с 25 по 29 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

  • Полицейские проверили автомобили с иностранными номерами в Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Полицейские проверили автомобили с иностранными номерами в Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Полицейские проверили автомобили с иностранными номерами в Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Полицейские проверили автомобили с иностранными номерами в Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Полицейские проверили автомобили с иностранными номерами в Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Полицейские проверили автомобили с иностранными номерами в Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Полицейские проверили автомобили с иностранными номерами в Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Полицейские проверили автомобили с иностранными номерами в Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Полицейские проверили автомобили с иностранными номерами в Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В ходе рейдов было проверено 583 транспортных средства. К административной ответственности привлекли 94 водителя за нарушения, ранее зафиксированные камерами фото- и видеофиксации. Также 12 человек оштрафовали за неуплату ранее наложенных штрафов, а 40 — за отсутствие полиса ОСАГО.

Управление Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области призывает водителей строго соблюдать ПДД, чтобы снизить аварийность и сохранить жизни.

Напомним, график работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Псковской области изменился в майские праздники.

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