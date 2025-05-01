Профсоюзный квиз «Маëвка» прошёл в Пскове

12:02, 01 мая 2025, ПАИ

Мероприятие состоялось в Доме профсоюзов и было организовано по инициативе молодёжного совета Федерации независимых профсоюзов России.

Вопросы викторины были связаны с празднованием 1 Мая – с его историей, традициями и особенностями праздника.

Отметим, что мероприятия Псковского облсовпрофа сегодня проходят под девизом «Доблестный труд – гарантия победы!». Одним из центральных событий станет праздничный концерт в поддержку участников и ветеранов СВО в Доме профсоюзов, который начнётся в 12:00.