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Общество

Профсоюзный квиз «Маëвка» прошёл в Пскове

Мероприятие состоялось в Доме профсоюзов и было организовано по инициативе молодёжного совета Федерации независимых профсоюзов России.

Фото: ПАИ

Вопросы викторины были связаны с празднованием 1 Мая – с его историей, традициями и особенностями праздника.

Отметим, что мероприятия Псковского облсовпрофа сегодня проходят под девизом «Доблестный труд – гарантия победы!». Одним из центральных событий станет праздничный концерт в поддержку участников и ветеранов СВО в Доме профсоюзов, который начнётся в 12:00.

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