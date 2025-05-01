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Общество

Жители Бежаницкого района восстановили гнездо аистов

Жители Бежаницкого района восстановили гнездо аистов, которое разрушилось спустя 15 лет после постройки. Об этом сообщается на личной странице жительницы Бежаницкого района Марии Григорьевой.

  • Жители Бежаницкого района восстановили гнездо аистов
    Фото: личная страница Марии Григорьевой в соцсети «ВКонтакте»
  • Жители Бежаницкого района восстановили гнездо аистов
    Фото: личная страница Марии Григорьевой в соцсети «ВКонтакте»
  • Жители Бежаницкого района восстановили гнездо аистов
    Фото: личная страница Марии Григорьевой в соцсети «ВКонтакте»
  • Жители Бежаницкого района восстановили гнездо аистов
    Фото: личная страница Марии Григорьевой в соцсети «ВКонтакте»
  • Жители Бежаницкого района восстановили гнездо аистов
    Фото: личная страница Марии Григорьевой в соцсети «ВКонтакте»

В восстановлении гнезда девушке помог центр помощи аистам «Дом белого аиста» и глава Бежаницкого округа Елена Иванова. Также для восстановления гнезда на вершине столба ЛЭП была необходима помощь сварщика. «Нам рекомендовали обращаться то в Локню, то в Великие Луки, то в Гдовский район, а чудо-сварщик всё это время был в близком кругу общения и, узнав в чем дело, согласился помочь. Большое спасибо ребятам из Бежаниц Оксане и Евгению, которые изготовили платформу для гнезда и привезли её к нам в воскресенье», – отметила Мария Григорьева.

В понедельник, 29 апреля бежаницкие энергетики установили столб с гнездом на место.

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