Жители Бежаницкого района восстановили гнездо аистов

16:27, 01 мая 2025, ПАИ

Жители Бежаницкого района восстановили гнездо аистов, которое разрушилось спустя 15 лет после постройки. Об этом сообщается на личной странице жительницы Бежаницкого района Марии Григорьевой.



Фото: личная страница Марии Григорьевой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: личная страница Марии Григорьевой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: личная страница Марии Григорьевой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: личная страница Марии Григорьевой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: личная страница Марии Григорьевой в соцсети «ВКонтакте»









В восстановлении гнезда девушке помог центр помощи аистам «Дом белого аиста» и глава Бежаницкого округа Елена Иванова. Также для восстановления гнезда на вершине столба ЛЭП была необходима помощь сварщика. «Нам рекомендовали обращаться то в Локню, то в Великие Луки, то в Гдовский район, а чудо-сварщик всё это время был в близком кругу общения и, узнав в чем дело, согласился помочь. Большое спасибо ребятам из Бежаниц Оксане и Евгению, которые изготовили платформу для гнезда и привезли её к нам в воскресенье», – отметила Мария Григорьева.

В понедельник, 29 апреля бежаницкие энергетики установили столб с гнездом на место.