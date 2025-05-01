Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

График работы государственных медицинских организаций Псковской области изменился в майские праздники

График работы государственных медицинских организаций Псковской области изменился с 1 по 4 мая. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению региона.

Со 2 по 4 мая во взрослых поликлиниках дежурный врач, плановая медицинская помощь по предварительной записи, работа кабинетов вакцинации будут работать с 9:00 до 16:00. Проведение диспансеризации и профилактических осмотров – в часы работы медицинской организации, а вызов врача для приёма на дому – с 9:00 до 14:00. Приём у хирурга, невролога, оториноларинголога, офтальмолога – с 9:00 до 16:00.

В детских поликлиниках со 2 по 4 мая дежурный врач, плановая медицинская помощь по предварительной записи, работа кабинетов вакцинации – с 9:00 до 15:00, проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров – в часы работы медицинской организации. Оказание медицинской помощи на дому с приёмом вызовов – с 9:00 до 13:00. Приём у врачей-специалистов – с 9:00 до 15:00.

Среди прочих со 2 по 4 мая приём в стоматологиях – с 9:00 до 15:00, женские консультации – с 9:00 до 16:00. Противотуберкулёзный диспансер будет работать с 09:00 до 16:00, Псковский областной клинический онкологический диспансер – с 9:00 до 16:00, Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии – с 9:00 до 16:00, кожно-венерологический диспансер Псковской области – с 9:00 до 16:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 мая 2025

От –6 до +17: перепады температуры ждут жителей Псковской области
01 мая 2025

Фестиваль патриотической песни «Виват, Россия!» прошёл в Острове
01 мая 2025

Акция «Бессмертный полк» пройдёт во всех муниципалитетах Псковской области
01 мая 2025

Жители Бежаницкого района восстановили гнездо аистов
01 мая 2025

Льготники могут бесплатно ездить в общественном транспорте до 15 мая
01 мая 2025

Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО прошёл в псковском Доме профсоюзов
01 мая 2025

Мира и здоровья пожелал псковичам профсоюз работников здравоохранения
01 мая 2025

Соревнования инженерных команд школьников прошли в технопарке «Кванториум Псков»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...