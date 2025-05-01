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Общество

Сенатор Наталья Мельникова поздравила жителей Псковской области с 1 Мая

Сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова поздравила жителей региона с Праздником Весны и Труда.

Наталья Мельникова. Фото пресс-служба Совета Федерации

«Этот светлый и радостный праздник символизирует не только приход весны, но и наше общее стремление к созиданию, развитию и благополучию нашей страны и родной Псковской области», – отметила Наталья Мельникова в своём Telegram-канале.

Первомай – праздник людей труда, тех, кто своим ежедневным трудом вносит вклад в процветание России, подчеркнула она. «В этот день мы чествуем тех, кто своим упорством и талантом двигает вперёд экономику, науку, культуру и другие сферы жизни. Особая благодарность трудовым коллективам Псковской области, которые вносят неоценимый вклад в развитие региона!» – отметила сенатор.

Она пожелала жителям Псковской области крепкого здоровья, весеннего настроения, новых достижений в труде и успехов во всех начинаниях. «Пусть ваши усилия всегда приносят достойные плоды, а в домах царят мир, согласие и благополучие!» – заключила Наталья Мельникова.

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