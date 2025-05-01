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Общество

Пряник в виде Рейхстага со Знаменем Победы: в музее кондитерского искусства в Псковской области появились новые экспонаты

Музей кондитерского искусства Cake Artist World в кондитерском доме «Себежанка» пополнился новыми работами, сообщила ПАИ шеф-кондитер, идейный вдохновитель кондитерского дома «Себежанка» Александра Сафронова.

  • В музее кондитерского искусства в Псковской области появились новые экспонаты
    Фото: Владимир Кузьмин
  • В музее кондитерского искусства в Псковской области появились новые экспонаты
    Фото: Владимир Кузьмин
  • В музее кондитерского искусства в Псковской области появились новые экспонаты
    Фото: Владимир Кузьмин
  • В музее кондитерского искусства в Псковской области появились новые экспонаты
    Фото: Владимир Кузьмин
  • В музее кондитерского искусства в Псковской области появились новые экспонаты
    Фото: Владимир Кузьмин
  • В музее кондитерского искусства в Псковской области появились новые экспонаты
    Фото: Владимир Кузьмин
  • В музее кондитерского искусства в Псковской области появились новые экспонаты
    Фото: Владимир Кузьмин
  • В музее кондитерского искусства в Псковской области появились новые экспонаты
    Фото: Владимир Кузьмин
  • В музее кондитерского искусства в Псковской области появились новые экспонаты
    Фото: Владимир Кузьмин
  • В музее кондитерского искусства в Псковской области появились новые экспонаты
    Фото: Владимир Кузьмин
  • В музее кондитерского искусства в Псковской области появились новые экспонаты
    Фото: Владимир Кузьмин

Семь работ мастеров международной корпорации кондитеров-декораторов Cake Artist World привезли в музей сегодня. Все работы съедобны, уточнила Александра Сафронова.

Самым главным экспонатом стал 3D-пряник в виде здания Рейхстага с развевающимся Знаменем Победы. «Этот пряничный шедевр сделала мастер из Подмосковья Елена Головина специально к 9 Мая для Псковской области», – рассказала идейный вдохновитель кондитерского дома «Себежанка». Высота Рейхстага – 46 сантиметров, размер основания – 53 × 38 сантиметров, вес – 8,1 килограмма.

«Также теперь в музее можно увидеть работу «Дюймовочка» Юлии Панасейко (Москва), великолепный пряничный «Домик феи» и воздушные «Одуванчики» Ольги Жуковой (Балашиха), скульптуры величественной «Елизаветы Петровны» (вес – 6,9 килограмма, размер – 45 × 40 сантиметров, высота – 45 сантиметров) и восхитительной «Ведьмы» Маргариты Жулинской (Москва), а также расписные пряничные «Самовары» Елены Головиной (Подмосковье)», – уточнила Александра Сафронова.

Она также выразила благодарность мастерам и руководителю международной корпорации кондитеров-декораторов Cake Artist World Татьяне Назаровой, которые передали работы в музей.

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