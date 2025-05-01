57% псковичей верят в глобальное потепление – опрос

22:19, 01 мая 2025, ПАИ

57 % жителей Пскова верят в глобальное потепление, сообщили ПАИ специалисты сервиса SuperJob по итогам проведённого опроса.

В то же время четверть респондентов не верят в глобальное потепление, а 18 % псковичей затруднились с ответом.

60 % опрошенных жителей Пскова заявили, что основная причина климатических изменений – деятельность человека. 28 % респондентов считают, что на это влияют естественные процессы.

Ранее сообщалось, что завтра, 2 мая, жителей Псковской области ждут перепады температуры. Подробнее об этом читайте здесь.