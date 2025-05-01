От –6 до +17: перепады температуры ждут жителей Псковской области

18:12, 01 мая 2025, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 2 мая. Ночью будет без существенных осадков, днём – местами небольшой дождь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Ночью будет дуть северный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду, днём – южный ветер со скоростью 8–13 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от –1 до –6 градусов, днём – от +12 до +17. Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что в мае среднемесячная температура воздуха в Псковской области составит от +11,1 до +12,5 градуса, что на 0,5–1,5 градуса выше климатической нормы.