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Общество

От –6 до +17: перепады температуры ждут жителей Псковской области

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 2 мая. Ночью будет без существенных осадков, днём – местами небольшой дождь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Ночью будет дуть северный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду, днём – южный ветер со скоростью 8–13 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от –1 до –6 градусов, днём – от +12 до +17. Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что в мае среднемесячная температура воздуха в Псковской области составит от +11,1 до +12,5 градуса, что на 0,5–1,5 градуса выше климатической нормы.

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