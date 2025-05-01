На дорогах Псковской области зафиксировали снижение трёх основных показателей аварийности
На дорогах Псковской области зафиксировали снижение трёх основных показателей аварийности: количества ДТП – на 6,1 %, раненых людей – на 15,8 %, погибших – на 56 %. Такие данные озвучила начальник штаба УМВД России по Псковской области Екатерина Калинина, выступая с докладом об итогах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел области за три месяца этого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Екатерина Калинина во время совещания у начальника регионального УМВД России Алексея Овсянникова также отметила, что оперативная обстановка в Псковской области характеризуется снижением общего количества зарегистрированных преступлений. Кроме того, наблюдается уменьшение преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Значительно сократилось и количество преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации.
Во время совещания также рассмотрели и другие вопросы, касающиеся различных аспектов деятельности псковской полиции. Кроме того, были заслушаны отчёты нескольких руководителей территориальных органов МВД России на районном уровне.
На дорогах Псковской области зафиксировали снижение трёх основных показателей аварийности
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