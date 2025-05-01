На дорогах Псковской области зафиксировали снижение трёх основных показателей аварийности

23:20, 01 мая 2025, ПАИ

На дорогах Псковской области зафиксировали снижение трёх основных показателей аварийности: количества ДТП – на 6,1 %, раненых людей – на 15,8 %, погибших – на 56 %. Такие данные озвучила начальник штаба УМВД России по Псковской области Екатерина Калинина, выступая с докладом об итогах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел области за три месяца этого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Екатерина Калинина во время совещания у начальника регионального УМВД России Алексея Овсянникова также отметила, что оперативная обстановка в Псковской области характеризуется снижением общего количества зарегистрированных преступлений. Кроме того, наблюдается уменьшение преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Значительно сократилось и количество преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации.

Во время совещания также рассмотрели и другие вопросы, касающиеся различных аспектов деятельности псковской полиции. Кроме того, были заслушаны отчёты нескольких руководителей территориальных органов МВД России на районном уровне.