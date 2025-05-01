Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На дорогах Псковской области зафиксировали снижение трёх основных показателей аварийности

На дорогах Псковской области зафиксировали снижение трёх основных показателей аварийности: количества ДТП – на 6,1 %, раненых людей – на 15,8 %, погибших – на 56 %. Такие данные озвучила начальник штаба УМВД России по Псковской области Екатерина Калинина, выступая с докладом об итогах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел области за три месяца этого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Совещание у начальника регионального УМВД России. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Екатерина Калинина во время совещания у начальника регионального УМВД России Алексея Овсянникова также отметила, что оперативная обстановка в Псковской области характеризуется снижением общего количества зарегистрированных преступлений. Кроме того, наблюдается уменьшение преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Значительно сократилось и количество преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации.

Во время совещания также рассмотрели и другие вопросы, касающиеся различных аспектов деятельности псковской полиции. Кроме того, были заслушаны отчёты нескольких руководителей территориальных органов МВД России на районном уровне.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 мая 2025

На дорогах Псковской области зафиксировали снижение трёх основных показателей аварийности
01 мая 2025

Концерт «Живут в музее песни о войне» представят в Пскове 9 Мая
01 мая 2025

Пряник в виде Рейхстага со Знаменем Победы: в музее кондитерского искусства в Псковской области появились новые экспонаты
01 мая 2025

Праздник творчества прошёл в Новоржеве
01 мая 2025

Блошиный рынок будет работать в Пскове 9 Мая
01 мая 2025

Сенатор Наталья Мельникова поздравила жителей Псковской области с 1 Мая
01 мая 2025

Две памятные выставки и AR-экскурсия работают в ГКЦ Пскова
01 мая 2025

От –6 до +17: перепады температуры ждут жителей Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...