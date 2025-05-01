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Происшествия

Мужчину со шрамом под глазом ищут в Псковской области

39-летнего жителя Пскова Вадима Конобу, без вести пропавшего 5 июня 2024 года, продолжают искать в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Среди особых примет псковича – худощавое телосложение, рост около 175 сантиметров, короткая стрижка и борода. Также у Вадима Конобы есть шрамы под левым глазом и под левым коленом от пореза бензопилой. Пскович страдает приступами эпилепсии.

Вадим Коноба был одет в чёрную футболку, шорты в бело-чёрную клетку. Всех, кто знает что-нибудь о местонахождении этого гражданина, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 102, 112.

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