Фестиваль «Словенское поле» пройдет в Пскове и Изборске с 1 по 3 августа

12:57, 02 мая 2025, ПАИ

Фестиваль «Словенское поле» пройдет в Пскове и Изборске с 1 по 3 августа, сообщили ПАИ в региональном отделении Союза писателей России.

В этом году фестиваль посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участников ждут экскурсии, литературные встречи, поэтические чтения и другие мероприятия в Пскове и Изборске.

В рамках фестиваля также пройдет поэтический конкурс «Словенские ключи» для стихотворцев в возрасте до 35 лет. Организаторы отмечают, что этот конкурс одновременно является отборочным туром на Всероссийский открытий фестиваль молодых поэтов «Мцыри», который состоится осенью 2025 года на базе литературного института имени Горького в Москве.

Кроме того, в рамках фестиваля «Словенское поле 2025» запланирована работа представителей оргкомитета фестиваля «Мцыри» во главе с его директором, поэтом Александром Чистяковым.