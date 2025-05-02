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Общество

79% псковичей не хотят полностью отказываться от монет и купюр

Лишь 15 % псковичей согласны полностью перейти на безналичные расчёты, сообщили ПАИ специалисты сервиса SuperJob по итогам проведённого опроса.

Фото: ПАИ

Большинство опрошенных (79 %) выступает против полного отказа от наличных денег. Среди причин – невозможность расплатиться картой везде, привязанность к «живым» деньгам, опасения по поводу тотального контроля и страх остаться без покупок в случае отсутствия интернета.

Мужчины немного чаще, чем женщины, готовы отказаться от наличных (16 против 14 %). Наибольшую поддержку безналичным расчётам оказывают горожане в возрасте от 35 до 45 лет – они поддерживают эту идею более активно (16 %), чем молодёжь (15 %) и пожилые люди (11 %). Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей чаще поддерживают переход на электронные платежи (17 %), чем те, кто зарабатывает меньше (13 %).

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