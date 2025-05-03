Управление Росреестра по Псковской области – об эстафете «Псковской правды»: Это способ почтить всех, кто сражался за нашу свободу
Управление Росреестра по Псковской области пробежит эстафету «Псковской правды» 6 мая. Об этом пишет газета.
Помощник руководителя управления Росреестра по Псковской области Александр Панков подчеркнул, что участие в эстафете не просто даёт возможность показать свои физические возможности, но и становится возможностью почтить всех, кто сражался за нашу свободу.
6 мая Псков бежит легкоатлетическую эстафету на призы газеты «Псковская правда» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Управление Росреестра по Псковской области – об эстафете «Псковской правды»: Это способ почтить всех, кто сражался за нашу свободу