Управление Росреестра по Псковской области – об эстафете «Псковской правды»: Это способ почтить всех, кто сражался за нашу свободу

14:39, 03 мая 2025, ПАИ

Управление Росреестра по Псковской области пробежит эстафету «Псковской правды» 6 мая. Об этом пишет газета.

Помощник руководителя управления Росреестра по Псковской области Александр Панков подчеркнул, что участие в эстафете не просто даёт возможность показать свои физические возможности, но и становится возможностью почтить всех, кто сражался за нашу свободу.

6 мая Псков бежит легкоатлетическую эстафету на призы газеты «Псковская правда» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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