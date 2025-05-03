Полиция приглашает псковичей на службу
Полиция приглашает на службу в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Псковской области на должность эксперта группы автотехнических экспертиз. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
В обязанности эксперта группы автотехнических экспертиз входит участие в осмотрах мест дорожно-транспортных происшествий, а также проведение экспертиз и исследований обстоятельств ДТП, включая анализ маркировочных обозначений автотранспорта.
Требования к соискателям – наличие высшего технического образования, хорошее состояние здоровья, позволяющее выполнять служебные обязанности в органах внутренних дел, отсутствие судимостей и возраст до 40 лет. Дополнительным преимуществом военнообязанных будет служба в Вооружённых силах России.
Продолжительность рабочего времени – с понедельника по четверг с 08:30 до 18:15 и в пятницу с 08:30 до 17:00, при этом предусмотрен перерыв на обед с 12:30 до 14:00. Кроме того, сотрудники могут рассчитывать на различные социальные гарантии, такие как медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение и льготное поступление детей в дошкольные учреждения. Также следует отметить, что должность является аттестованной и соответствует статусу офицера.
По всем вопросам трудоустройства можно обратиться в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Псковской области по телефонам (8 8112) 59-39-70, 59-39-66.
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