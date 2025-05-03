Ветеринар назвал причины ожирения у кошек и собак

23:56, 03 мая 2025, ПАИ

Неправильное питание, неуместный выбор корма и размеров порций, кастрация и стресс могут способствовать ожирению у кошек и собак. Чтобы избежать этого, не стоит устраивать животным разгрузочные дни, вместо этого лучше использовать специализированную ветеринарную диету, поделился с РИА Новости ветеринарный врач Александр Алясов.

Александр Алясов отметил, что ни щенки, ни котята не склонны к ожирению. Но если владелец будет перекармливать их с раннего возраста, это может привести к форсированному росту, когда питомец набирает вес слишком быстро. В результате могут возникнуть аномалии и деформации опорно-двигательного аппарата. Если животное продолжит получать слишком калорийную пищу, во взрослом возрасте оно рискует столкнуться с ожирением. По его словам, у кошек избыточным весом считается масса тела, превышающая оптимальную на 15 %, а всё, что выше этого порога, уже квалифицируется как ожирение.

По словам специалиста, основная причина ожирения у домашних животных заключается в дисбалансе между потребляемой и расходуемой энергией, что часто наблюдается у питомцев с низким уровнем активности.

Также он отметил, что неправильный выбор корма и его порций может способствовать набору веса, особенно если корм не соответствует возрасту и состоянию здоровья животного. Например, кормление взрослых животных пищей для щенков или котят может привести к избыточному весу. Специалист подчеркнул важность соблюдения рекомендованных норм кормления и индивидуального подбора рациона с учётом особенностей питомца.

Лишний вес может также возникнуть после кастрации, из-за частых угощений или гормональных нарушений.

Специалист отметил, что некоторые породы собак, такие как лабрадоры-ретриверы, бигли и мопсы, а также британские короткошёрстные кошки, предрасположены к набору веса больше других. Александр Алясов добавил, что стрессовые ситуации: смена места жительства или появление новых членов семьи – могут приводить к перееданию и нарушению баланса питательных веществ.

Ожирение у животных может вызвать серьёзные заболевания, включая сердечно-сосудистые болезни, диабет и проблемы с суставами. Для сохранения мышечной массы и снижения жировой используются специальные ветеринарные диеты. Важными являются правильное питание, регулярная физическая активность и помощь ветеринарного врача, заключил Александр Алясов.