Врач объяснила, какое масло эффективно для профилактики ОРВИ

09:34, 04 мая 2025, ПАИ

В период простуд советуется добавить в рацион масло черного тмина для профилактики ОРВИ, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

Зарема Тен сообщила, что масло черного тмина применяют для профилактики ОРВИ в сезон простуд. Она отметила, что при обострении хронических заболеваний, таких как артрит или колит, его следует использовать курсами по рекомендации врача. Также она добавила, что при диабете и гиперлипидемии масло можно применять как дополнение к диете.

По мнению врача, масло черного тмина является универсальным средством с подтвержденными противовоспалительными, иммуномодулирующими и метаболическими свойствами. Главный активный компонент – тимохинон, который обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием. В его состав также входят жирные кислоты, такие как омега-6 и омега-9, пальмитиновая кислота, а также витамины А, Е, группы В, а также алкалоиды и сапонины, которые оказывают влияние на иммунную систему.

Специалист отметила, что масло обладает противовоспалительным и антиоксидантным эффектом. Она указала, что исследования in vitro и на животных показывают, что тимохинон подавляет выработку провоспалительных медиаторов, что делает масло перспективным при артритах, астме и кожных воспалениях. Кроме того, антиоксидантная активность масла помогает замедлять окислительный стресс, связанный со старением и нейродегенеративными заболеваниями.

Однако масло не рекомендуется для употребления детьми младше шести лет, беременными женщинами, а также людьми с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта и после пересадки органов, заключила врач.