«Телесети Плюс» – об эстафете «Псковской правды»: Хотим быть частью этой традиции

11:38, 04 мая 2025, ПАИ

Команда псковского интернет-провайдера «Телесети Плюс» примет участие в эстафете «Псковской правды». Сотрудники этой организации регулярно участвуют в данном мероприятии, пишет «Псковская правда».

«Я и сама восемь лет назад её бежала: тогда мы участвовали как кабельное телевидение. Помню, что и мне, и моим коллегам понравилось, очень объединяющее мероприятие», – рассказала член команды «Телесети Плюс» Ольга.

В этом году Ольга снова будет участвовать в эстафете. «Хотим быть частью этой традиции, хотим показать, что помним и чтим подвиг наших победитель, да и в конце концов, что тоже можем пробежать за Победу», – заключила она.

Напомним, что эстафета «Псковской правды» состоится 6 мая. Как и в 1945 году, она пройдёт на центральных улицах города.

Официальные хештеги мероприятия: #ЭстафетаПобеды80лет, #БежимсПсковскойправдой.

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