Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Телесети Плюс» – об эстафете «Псковской правды»: Хотим быть частью этой традиции

Команда псковского интернет-провайдера «Телесети Плюс» примет участие в эстафете «Псковской правды». Сотрудники этой организации регулярно участвуют в данном мероприятии, пишет «Псковская правда».

Фото: «Псковская правда»

«Я и сама восемь лет назад её бежала: тогда мы участвовали как кабельное телевидение. Помню, что и мне, и моим коллегам понравилось, очень объединяющее мероприятие», – рассказала член команды «Телесети Плюс» Ольга.

В этом году Ольга снова будет участвовать в эстафете. «Хотим быть частью этой традиции, хотим показать, что помним и чтим подвиг наших победитель, да и в конце концов, что тоже можем пробежать за Победу», – заключила она.

Напомним, что эстафета «Псковской правды» состоится 6 мая. Как и в 1945 году, она пройдёт на центральных улицах города.

Официальные хештеги мероприятия: #ЭстафетаПобеды80лет, #БежимсПсковскойправдой.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 мая 2025

Изрезанная живодёрами в Пскове собака отправилась в новый дом
04 мая 2025

Солистки себежского ансамбля стали лауреатами международного конкурса в Смоленске
04 мая 2025

До +10 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 5 мая
04 мая 2025

«Телесети Плюс» – об эстафете «Псковской правды»: Хотим быть частью этой традиции
04 мая 2025

Проклов день наступил по народному календарю
03 мая 2025

Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре
03 мая 2025

Полицейские мотопатрули обеспечили порядок на открытии мотосезона в Пскове
03 мая 2025

О неочевидных симптомах укуса клеща рассказала врач

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...