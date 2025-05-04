Псковские медицинские организации приняли участие в акции «Бессмертный автополк»

13:55, 04 мая 2025, ПАИ

Медицинские учреждения Псковской области приняли участие в акции «Бессмертный автополк» 1 и 2 мая, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

На медицинских автомобилях, которые в эти дни находились на службе, была размещена информация о ветеранах из медицинских организаций и муниципалитетов, участвовавших в Великой Отечественной войне.

«Участие в Бессмертном полке с помощью автомобилей – это один из способов выразить память и уважение к героям», – отметили в комитете.