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Общество

Псковские медицинские организации приняли участие в акции «Бессмертный автополк»

Медицинские учреждения Псковской области приняли участие в акции «Бессмертный автополк» 1 и 2 мая, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Псковские медицинские организации приняли участие в акции «Бессмертный автополк». Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

На медицинских автомобилях, которые в эти дни находились на службе, была размещена информация о ветеранах из медицинских организаций и муниципалитетов, участвовавших в Великой Отечественной войне.

«Участие в Бессмертном полке с помощью автомобилей – это один из способов выразить память и уважение к героям», – отметили в комитете.

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